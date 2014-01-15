美国金融：参议院将就银行业参与大宗商品市场新规举行听证

路透华盛顿1月15日 - 美国参议院金融委员会成员预定周三质询金融监管机构，就其因应华尔街银行业者参与实货大宗商品市场风险的计划进行听证会。

在听证会前一天，美国联邦储备理事会(美联储/FED)首次表达担忧，表示租赁油轮和拥有电厂可能危及银行体系，且可能给银行业带来严重的利益冲突。

在针对可能的新限制措施寻求公众建言的初步公告中，美联储点出BP在墨西哥湾的漏油事件，以及去年魁北克的运油车灾难，都是真实的风险案例，银行涉足复杂的大宗商品市场，可能会面临数以十亿美元计的灾难性风险。

该公告亦提出可能的解决方案，包括限制资产和营收，以及限制交易某些种类的商品，并提出问题寻求公众的意见。

听证会将给予参议员进一步了解美联储思维的机会，要求美联储银行监管主管Michael Gibson说明为何美联储没有立即执行新规范。(完) (编译 王冠中; 审校 王翔琼/张明钧)