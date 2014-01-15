更新版 1-香港施政报告：政府定未来10年房屋供应目标47万个，公营占六成

* 未来10年房屋供应总量目标定为47万个

* 公营房屋供应须增36%

* 未来五年私营房屋年均落成量增加约四成

* 政府部门全力觅地 (新增内容和背景)

路透香港1月15日“ - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2014年施政报告，交代增加土地及房屋供应方面的措施；将未来10年的房屋供应总量目标定为47万个，其中公营房屋占六成。

据此，政府的新目标是平均每年提供约2万个公屋单位和约8,000个居者有其屋单位；即未来10年的公营房屋供应，将较政府去年的承诺增加36%。政府亦会按新供应目标提供可兴建私人住宅单位的土地。

政府估计，未来五年私营房屋单位平均每年落成量约有1.36万个单位，较过去五年平均每年落成量增约四成。

香港长远房屋策略督导委员会去年9月发表谘询文件，提出未来10年公私营房屋总供应量目标为47万个，公私营比例为6:4。梁振英表示，政府决定采纳这建议。

“要达到这目标，我们要确保有足够土地，香港房屋委员会有足够财政，建造界有足够的人手。这是政府和市民共同面对的一大考验。”他表示。

为了增加房屋供应以缓解市民对住屋的需求，政府在多方面寻求物色新的土地来源，包括新界东北发展计划、在维港以外填海、旧区重建、发展岩洞、提高土地地积比率以兴建更多房屋等。但有不少建议备受抨击，更指政府“盲抢地”。

梁振英表示，政府已物色足够土地，兴建已承诺的17.9万个公屋单位及1.7万个居屋单位，各有关政府部门全力觅地，进度良好。

他指出，过去一年政府继续加强增加短、中、长期的土地供应，已在全港各区额外物色到约80幅面积共超过150公顷的绿化地带及政府、机构或社区(GIC)等土地，具潜力改作住宅用途并可在未来五年推出供兴建约8.9万个单位，协助满足未来10年的房屋土地需要。加上先前经已物色到的土地，全港共有约150幅土地须改作住宅用途并预计在未来五年推出，以供兴建约21万个公私营单位。

梁振英表示，政府认为除了港岛北部及九龙半岛人口比较稠密外，全港其他各个发展密度分区现时准许的最高住宅用地地积比率，可整体地适度提高约两成。

此外，目前新界北区和元朗等地有大量的荒废农地，估计达约257公顷土地。政府已选定其中四幅进行规划及工程研究，初步评估部分用地最早可于2020年作房屋发展之用。（完）

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