中国公开市场：央行连续第三周空窗操作，本周既无资金投放亦无回笼

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透上海1月16日 - 中国央行公开市场周四仍未进行任何操作，这意味着已经连续第三周空窗。考虑到没有正/逆回购以及央票等到期，本周公开市场既无资金投放亦无回笼。
自2013年最后一周起，公开市场即未有任何公开操作。最近的一次是当年12月24日进行的290亿元七天逆回购，中标利率4.10%。而自12月以来，14天逆回购一直暂停，包括本周已连续七周未现身。
直到5月13日起，公开市场才陆续有央票开始到期。
央行公开市场2013年操作灵活多变。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。6月“钱荒”后，7月末重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作再次生变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。
另外，除公开市场例行的正/逆回购，以及央票(续)发行，央行去年亦新创设短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)，根据需要，不定期向市场注入流动性。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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