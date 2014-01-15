《热点透视》新兴市场问题不断，劳动生产率下降惹心烦

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Mukherjee 编译 张若琪
路透新加坡1月15日 - 又有一个原因会让投资人对新兴经济体皱起鼻子：劳动生产率下降。
根据美国经济谘商会，今年发展中经济体每名劳工的产出将扩张3.6%。增速略快于2013年的3.3%，但远低于本世纪最初10年每年常态的5-7%增幅。
图表：发达国家和发展中经济体生产力差距缩小
劳动生产率增幅放缓，可能让薪资和国内消费踩刹车，削弱新兴经济体想减少对富裕国家支出依赖性的努力。那也有助说明，投资人为什么对这些昔日景气大好的市场转趋审慎。
诚然，发展中国家的表现仍胜过富裕国家。但其间的差距在缩小；这种差距也是投资人决定押注目标时的重要根据。据经济谘商会的预测，成熟经济体今年的单位劳工产出可望录得1.5%增幅，高于2013年0.9%的增幅。
拖累发展中国家的两大主因是印度和中国。今年印度的劳动生产率增幅料为2.7%，不到2007-2012年间每年平均6.4%增幅的一半。中国的情况比较好，预估今年增幅有6.7%，但仍远低于2007-2012年平均的9.6%。
中国要把过剩的农村劳动力导入持续扩大的“世界工厂”，空间较小。以举债带动的设备和基础建设扩张来提高产出的方式，也渐失动能。得靠技术创新才有望酝酿出新一波增长爆发。
印度方面，经济表现平淡乏味造成生产率陷入停滞。企业不再投资于固定资产，而力搏财政赤字的政府也没什么余钱改善劳工技能。
如果薪资增长快过生产率，那么即便劳工薪资仅小幅增加，都有引发薪资-物价螺旋式上升的危险。不过当前只有印度有通货膨胀的问题。新兴市场投资者要应付的问题已经够多，目前还不必担心通胀。(完) (译文审校 王洋)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。