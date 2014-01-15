香港施政报告: 2014年度施政报告重点一览

路透香港1月15日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2014年施政报告，为其上任后第二份首份施政报告。

以下为报告内容摘录:

**房屋及土地供应**

过去5年，私营单位平均每年落成量只有约9,680个单位。根据政府已知「熟地」上已展开或将会展开的私人住宅项目初步估计，未来5年私营房屋单位平均每年落成量约有13,600个单位，增幅约四成。

未来10年供应总量以47万个单位为新目标，公营房屋占六成。在新的房屋供应目标下，政府的目标是平均每年提供约20 000个公屋单位和约8 000个居屋单位。换句话说，未来10年的公营房屋供应，将较政府去年的承诺增加36%。

过去一年，政府继续加强增加短、中、长期的土地供应，已在全港各区额外物色到约80幅面积共超过150公顷的「绿化地带」及「政府、机构或社区」(GIC)等土地，具潜力改作住宅用途并可在未来5年推出供兴建约89 000个单位，协助满足未来10年的房屋土地需要。加上先前经已物色到的土地，全港共有约150幅土地须改作住宅用途并预计在未来5年推出，以供兴建约21万个公私营单位。

长远土地供应方面，香港的新界北部地区尚有不少未发展的土地，政府将于今年初开展《发展新界北部地区初步可行性研究》，透过综合的土地规划和基建发展配套，将合适的土地作更好的房屋、社会及经济发展用途。政府并展开开拓东大屿都会进行中部水域人工岛的策略性研究，以及大屿山欣澳填海计划的规划及工程研究。

**产业发展**

旅游业是香港经济支柱之一，但过量或过于集中的旅客会对香港构成压力。中央政府同意暂不增加「个人游」赴港试点城市，以及暂不扩大「一签多行」措施试点范围。特区政府会继续与内地相关部门沟通和协调，因应本港经济及社会状况适度有序吸引内地旅客。同时，港珠澳大桥快将落成通车，我们会积极研究在大屿山增加酒店及休闲旅游设施。

2016年及2018年，55公里长的港珠澳大桥及9公里长的屯门至赤鱲角连接路全段将先后落成，大屿山会成为往来香港和珠海、澳门的必经之地，将大屿山与港岛、九龙、新界和珠三角西部连成一体，地理上成为粤港澳三地的交汇点。

港珠澳大桥香港口岸的人工岛占地约130公顷，同时邻近赤鱲角机场，是香港和珠三角西部之间的门户，有极高的「桥头经济」价值。政府已初步检视相关的基建配套，以探讨在该口岸发展大型购物、餐饮、娱乐和酒店等设施的可行性，并会尽快开展详细研究。

近年物流服务业日趋蓬勃。政府已在屯门西预留10公顷土地作为物流用地，也会在新发展区，划出土地发展现代物流。在航空货运方面，香港国际机场去年首11个月，机场的货运量为370万公吨，较2012年同期上升2.6%。随着第三个机场空运货站于去年10月全面投入服务，机场的整体货物处理量提升了260万公吨，进一步巩固香港作为国际及区域物流中心的地位。

金融服务业在香港直接创造23万个就业职位，贡献16%的本地生产总值。去年成立的金发局已向政府提交首轮报告，政府会与金融监管机构仔细研究和跟进建议，亦期望金发局会继续就如何推动香港金融业发展谘询业界，提出更多建议。

**经济**

香港国际机场将在未来几年饱和，急需兴建第三跑道，以维持枢纽地位和竞争力。目前规划工作正全面展开，争取于2023年落成啓用。机场的北商业区规模庞大，土地面积约10公顷，发展规模潜力庞大。香港机场管理局正全速推动该区的全面及充分发展。政府会研究进一步开发大屿山东部水域及邻近地区，打造优质的「东大屿都会」，以容纳新增人口，并作为中区及九龙东以外的一个新核心商业区，促进经济发展和提供就业机会。

政府将积极参与珠三角的发展，支持广东省成立自由贸易园区，并与广东省及各市共同谋划，互惠互利。

东盟是带动东亚区域经济增长的动力来源。在中央政府支持下，香港已得到东盟的同意，在今年年初就「香港－东盟自由贸易协定」展开正式谈判。香港已就谈判范围提出建议，并将与东盟积极跟进。

**社会福利**

政府将针对符合条件的低收入在职家庭，按照工时及工级发放津贴。估计计划每年所涉的开支约为30亿元，超过20万低收入家庭共71万人受惠，其中18万名为合资格儿童或青年。月入稍高于家庭住户中位数一半的低收入家庭也可领取半额津贴，以达致防贫效果。争取在明年推行。（完）

参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯/)