香港施政报告: 2014年度施政报告重点一览

修正-企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
路透香港1月15日 - 香港特区行政长官梁振英周三向立法会发表2014年施政报告，为其上任后第二份首份施政报告。
以下为报告内容摘录:
**房屋及土地供应**
过去5年，私营单位平均每年落成量只有约9,680个单位。根据政府已知「熟地」上已展开或将会展开的私人住宅项目初步估计，未来5年私营房屋单位平均每年落成量约有13,600个单位，增幅约四成。
未来10年供应总量以47万个单位为新目标，公营房屋占六成。在新的房屋供应目标下，政府的目标是平均每年提供约20 000个公屋单位和约8 000个居屋单位。换句话说，未来10年的公营房屋供应，将较政府去年的承诺增加36%。
过去一年，政府继续加强增加短、中、长期的土地供应，已在全港各区额外物色到约80幅面积共超过150公顷的「绿化地带」及「政府、机构或社区」(GIC)等土地，具潜力改作住宅用途并可在未来5年推出供兴建约89 000个单位，协助满足未来10年的房屋土地需要。加上先前经已物色到的土地，全港共有约150幅土地须改作住宅用途并预计在未来5年推出，以供兴建约21万个公私营单位。
长远土地供应方面，香港的新界北部地区尚有不少未发展的土地，政府将于今年初开展《发展新界北部地区初步可行性研究》，透过综合的土地规划和基建发展配套，将合适的土地作更好的房屋、社会及经济发展用途。政府并展开开拓东大屿都会进行中部水域人工岛的策略性研究，以及大屿山欣澳填海计划的规划及工程研究。
**产业发展**
旅游业是香港经济支柱之一，但过量或过于集中的旅客会对香港构成压力。中央政府同意暂不增加「个人游」赴港试点城市，以及暂不扩大「一签多行」措施试点范围。特区政府会继续与内地相关部门沟通和协调，因应本港经济及社会状况适度有序吸引内地旅客。同时，港珠澳大桥快将落成通车，我们会积极研究在大屿山增加酒店及休闲旅游设施。
2016年及2018年，55公里长的港珠澳大桥及9公里长的屯门至赤鱲角连接路全段将先后落成，大屿山会成为往来香港和珠海、澳门的必经之地，将大屿山与港岛、九龙、新界和珠三角西部连成一体，地理上成为粤港澳三地的交汇点。
港珠澳大桥香港口岸的人工岛占地约130公顷，同时邻近赤鱲角机场，是香港和珠三角西部之间的门户，有极高的「桥头经济」价值。政府已初步检视相关的基建配套，以探讨在该口岸发展大型购物、餐饮、娱乐和酒店等设施的可行性，并会尽快开展详细研究。
近年物流服务业日趋蓬勃。政府已在屯门西预留10公顷土地作为物流用地，也会在新发展区，划出土地发展现代物流。在航空货运方面，香港国际机场去年首11个月，机场的货运量为370万公吨，较2012年同期上升2.6%。随着第三个机场空运货站于去年10月全面投入服务，机场的整体货物处理量提升了260万公吨，进一步巩固香港作为国际及区域物流中心的地位。
金融服务业在香港直接创造23万个就业职位，贡献16%的本地生产总值。去年成立的金发局已向政府提交首轮报告，政府会与金融监管机构仔细研究和跟进建议，亦期望金发局会继续就如何推动香港金融业发展谘询业界，提出更多建议。
**经济**
香港国际机场将在未来几年饱和，急需兴建第三跑道，以维持枢纽地位和竞争力。目前规划工作正全面展开，争取于2023年落成啓用。机场的北商业区规模庞大，土地面积约10公顷，发展规模潜力庞大。香港机场管理局正全速推动该区的全面及充分发展。政府会研究进一步开发大屿山东部水域及邻近地区，打造优质的「东大屿都会」，以容纳新增人口，并作为中区及九龙东以外的一个新核心商业区，促进经济发展和提供就业机会。
政府将积极参与珠三角的发展，支持广东省成立自由贸易园区，并与广东省及各市共同谋划，互惠互利。
东盟是带动东亚区域经济增长的动力来源。在中央政府支持下，香港已得到东盟的同意，在今年年初就「香港－东盟自由贸易协定」展开正式谈判。香港已就谈判范围提出建议，并将与东盟积极跟进。
**社会福利**
政府将针对符合条件的低收入在职家庭，按照工时及工级发放津贴。估计计划每年所涉的开支约为30亿元，超过20万低收入家庭共71万人受惠，其中18万名为合资格儿童或青年。月入稍高于家庭住户中位数一半的低收入家庭也可领取半额津贴，以达致防贫效果。争取在明年推行。（完）
参看相关细节,可点选港府财政预算案网址(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯/)
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。