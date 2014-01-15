日本股市：日经指数创下四个月最大单日涨幅，得益于美国零售数据强劲

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透东京1月15日 - 日本股市日经指数周三攀升2.5%，创下四个月来的最大单日涨幅，因美国零售销售数据强劲，缓解了投资者对于该国经济增长放缓的担忧。
日经指数周二大跌3.1%，创下五个月最大单日跌幅，起因于上周五出炉的美国非农就业报告意外疲弱。
日经指数 今日收高386.33点，报15,808.73点，站上25日移动均线切入位15,702.72，并且将上看5日移动均线水准15,828.99。
日经指数在2013年大涨57%，得益于规模庞大的财政和货币刺激政策。而今年伊始，日股开局疲软。
东证股价指数 今日上涨2%，收报1,294.52点。共有26.9亿股换手，成交量是2013年12月27日以来最低。（完）
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。