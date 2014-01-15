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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 14:27 BJT

日本股市：日经指数创下四个月最大单日涨幅，得益于美国零售数据强劲

路透东京1月15日 - 日本股市日经指数周三攀升2.5%，创下四个月来的最大单日涨幅，因美国零售销售数据强劲，缓解了投资者对于该国经济增长放缓的担忧。

日经指数周二大跌3.1%，创下五个月最大单日跌幅，起因于上周五出炉的美国非农就业报告意外疲弱。

日经指数 今日收高386.33点，报15,808.73点，站上25日移动均线切入位15,702.72，并且将上看5日移动均线水准15,828.99。

日经指数在2013年大涨57%，得益于规模庞大的财政和货币刺激政策。而今年伊始，日股开局疲软。

东证股价指数 今日上涨2%，收报1,294.52点。共有26.9亿股换手，成交量是2013年12月27日以来最低。（完）
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