台湾股市：收升创两周高位，受美股涨势激励

修正-企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
路透台北1月15日 - 台湾股市周三收升创两周收盘高位，分析师认为，美国股市周二收涨激励台湾大盘指数今日开高走高，带量突破元月新春开盘以来收盘高位。
台湾加权股价指数 收高0.64%至8,602.55点，创两周收盘高位，前波高位为1月2日的8,612.54点；今日成交初值 为1,151.81亿台币，上日修正后为839.23亿。
“今天是1月份以来难得的走势 ，”国泰期货证期顾问处协理简伯仪称。
他表示，今日大盘指数一路开高走高，且带量收红K，并收创短线新高，包括技术指标及KD指标均转佳，显然今天台指期拉高结算，略有轧外资空单的意味。
他认为，依据历史经验，农历封关前10日台股指数缓步震荡走高的机会较浓，短线台股指数料在8,600点附近上下百点整理。
保德信基金经理人陈明勋也表示，在政府持续释放利多之下，台股加权指数维持在月线8,500点之上的偏多格局，尽管美国即将进入财报周，以及2月7日美国债务上限再度面临讨论，但这些杂音应不至于影响目前盘面乐观气氛；同时，在大环境好转情况下，只要成交量能维持1,000亿台币左右的健康发展，第一季台股行情仍值得期待。
美国股市周二上涨，扳回上日的多数跌幅，因此前公布的强劲的12月零售销售数据缓解了人们对经济放缓的担忧。道琼工业指数 涨0.71%，报16,373.86，标准普尔500指数 1.08%，报1,838.88。Nasdaq综合股价指数 涨1.69%，报4,183.016。 (完)
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。