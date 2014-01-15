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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 14:08 BJT

台湾股市：收升创两周高位，受美股涨势激励

路透台北1月15日 - 台湾股市周三收升创两周收盘高位，分析师认为，美国股市周二收涨激励台湾大盘指数今日开高走高，带量突破元月新春开盘以来收盘高位。

台湾加权股价指数 收高0.64%至8,602.55点，创两周收盘高位，前波高位为1月2日的8,612.54点；今日成交初值 为1,151.81亿台币，上日修正后为839.23亿。

“今天是1月份以来难得的走势 ，”国泰期货证期顾问处协理简伯仪称。

他表示，今日大盘指数一路开高走高，且带量收红K，并收创短线新高，包括技术指标及KD指标均转佳，显然今天台指期拉高结算，略有轧外资空单的意味。

他认为，依据历史经验，农历封关前10日台股指数缓步震荡走高的机会较浓，短线台股指数料在8,600点附近上下百点整理。

保德信基金经理人陈明勋也表示，在政府持续释放利多之下，台股加权指数维持在月线8,500点之上的偏多格局，尽管美国即将进入财报周，以及2月7日美国债务上限再度面临讨论，但这些杂音应不至于影响目前盘面乐观气氛；同时，在大环境好转情况下，只要成交量能维持1,000亿台币左右的健康发展，第一季台股行情仍值得期待。

美国股市周二上涨，扳回上日的多数跌幅，因此前公布的强劲的12月零售销售数据缓解了人们对经济放缓的担忧。道琼工业指数 涨0.71%，报16,373.86，标准普尔500指数 1.08%，报1,838.88。Nasdaq综合股价指数 涨1.69%，报4,183.016。 (完) 　　
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