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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 14:59 BJT

国际油市：布兰特原油因伊朗出口增长前景跌向106美元，关注美国数据

2月布兰特原油期货 连续第三个交易日下跌，0619GMT时跌0.18美元至每桶106.21美元。过去两个交易日中，布兰特原油在周五触及的两个月低点106.03美元上方徘徊。

2月美国原油期货 小跌0.12美元至每桶92.47美元，周二结算时上涨0.86%。

伊朗与六大国的初步协议将在1月20日生效。根据这项协议，伊朗石油出口将维持在当前每日约100万桶水准。

有关解决伊朗核计画长期争议的最终磋商将自2月起展开。

利比亚El Sharara油田复产亦令价格承压，尽管关键问题仍在于东部石油港口遭阻断的情形何时会告终。

McCarthy指出，由于眼下利比亚危机没有获得解决的迹象，原油价格可望维持在当前水准附近。技术图表显示，布兰特原油料在105-106美元波动，而美国西德州原油则可望在90-92美元间来回。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少410万桶，路透调查分析师平均预估为减少60万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在1530GMT公布库存数据。

“库存要异常大增，才会让西德州原油跌落当前水准，”McCarthy表示，“库存温和增加将会在未来一两天让油价维持在平盘附近。”(完)

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(编译 张明钧; 审校 王翔琼/张若琪)
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