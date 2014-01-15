国际油市：布兰特原油因伊朗出口增长前景跌向106美元，关注美国数据

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
2月布兰特原油期货 连续第三个交易日下跌，0619GMT时跌0.18美元至每桶106.21美元。过去两个交易日中，布兰特原油在周五触及的两个月低点106.03美元上方徘徊。
2月美国原油期货 小跌0.12美元至每桶92.47美元，周二结算时上涨0.86%。
伊朗与六大国的初步协议将在1月20日生效。根据这项协议，伊朗石油出口将维持在当前每日约100万桶水准。
有关解决伊朗核计画长期争议的最终磋商将自2月起展开。
利比亚El Sharara油田复产亦令价格承压，尽管关键问题仍在于东部石油港口遭阻断的情形何时会告终。
McCarthy指出，由于眼下利比亚危机没有获得解决的迹象，原油价格可望维持在当前水准附近。技术图表显示，布兰特原油料在105-106美元波动，而美国西德州原油则可望在90-92美元间来回。
美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少410万桶，路透调查分析师平均预估为减少60万桶。
美国能源资料协会(EIA)将在1530GMT公布库存数据。
“库存要异常大增，才会让西德州原油跌落当前水准，”McCarthy表示，“库存温和增加将会在未来一两天让油价维持在平盘附近。”(完)
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(编译 张明钧; 审校 王翔琼/张若琪)
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* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿