中国股市：沪综指小幅收低，银行股现全线下跌

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透北京1月15日 - 中国股市沪综指周三小幅收低。分析师表示，今日公布的金融数据基本符合预期，但银行股出现全线下跌，对大盘造成拖累，料短期大盘仍维持调整走势。
沪综指 收报2,023.348点，跌3.494点或0.17%，上证A股今日成交额577亿元人民币，上日为566亿元。
“银行存贷比压力比较大，流动性还是紧。”西南证券首席宏观分析师张仕元称。
央行周三公布数据，去年12月新增人民币贷款4,825亿元，；当月末广义货币供应量(M2) CNMSM2=ECI 同比增长13.6%，高于央行年初设定的增长13%的目标。[ID：nL3T0KI0RA]
此外，中诚30亿元矿产信托面临兑付大限且不容乐观，引发市场对于金融体系信用违约事件的担忧，工行因代销上述信托产品而备受关注。
华创证券策略分析师胡国鹏表示，信托行业近年资产规模增长过快，其项目集中于房地产行业和资源行业，目前相关行业的不景气引发市场对信托行业的刚性兑付问题的担忧。
上证金融地产行业指数 收跌0.99%，走势弱于大盘；工商银行 收跌1.7%至3.46元，创逾15个月收盘新低。
沪深300指数 收报2,208.941点，跌0.18%；沪深300指数期货主力1月合约 尾盘报2,214.8点，涨0.05%，成交500,388手。(完)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。