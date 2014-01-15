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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 15:05 BJT

泰国政经：副总理确认大选将如期在2月2日举行

路透曼谷1月15日 - 泰国副总理称，看守政府已经确认，大选将如期在2月2日举行。此前举行会议商讨选举委员会关于延期选举的提议。

副总理Pongthep Thepkanchana对记者称，“我们相信选举将会使情势回归正常。我们可以看到对Suthep先生的支持在下滑。当他做违反法律的事情时，多数人不支持。”(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)
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