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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 10:06 BJT

中国数据：2013年四季度GDP同比增7.7%，全年GDP增长7.7%--统计局

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中，四季度GDP同比增7.7%，环比增长1.8%。

此前路透访问19位分析师预计，四季度GDP同比增长7.6%。

统计局并公布，2013年中国规模以上工业增加值同比增长9.7%，社会消费品零售总额同比增13.1%，固定资产投资增长19.6%。(完)

欲浏览中国已公布经济指标，请点选 ；数据页面请点选 。 (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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