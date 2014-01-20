中国数据：2013年四季度GDP同比增7.7%，全年GDP增长7.7%--统计局

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一公布，2013年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，其中，四季度GDP同比增7.7%，环比增长1.8%。
此前路透访问19位分析师预计，四季度GDP同比增长7.6%。
统计局并公布，2013年中国规模以上工业增加值同比增长9.7%，社会消费品零售总额同比增13.1%，固定资产投资增长19.6%。(完)
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路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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