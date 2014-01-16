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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 08:00 BJT

台湾经济指标预测--1月16日至2月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据:
  
    *1月20日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
   1/20  1600      外销订单          12月       --                  +0.8%
   1/22  0830      季调失业率        12月       --                  4.15%
                                                    
   1/23  1600      工业生产          12月       --                 -0.12%
   1/24  1610      M2年增率          12月       --                 +6.05%
    
    *1月27日当周
   日期  当地时间     经济指标    公布月分   预估值                  前值
   1/29      0830    GDP年增率      第四季       --                +1.66%
                       (概估值                       
                             )                       
  
    *2月3日当周    
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
    2/6  1610      外汇存底         1月底       --         4,168.11亿美元
    2/6  0830      消费者物价         1月       --                 +0.33%
                   指数(CPI)                        
 
    *2月10日当周
 日期    当地时间  经济指标      公布月分   预估值                   前值
   2/10  1600      出口               1月       --                  -1.9%
 
    *2月17日当周    
   日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
   2/20      1610       经常帐     第四季       --        顺差149.1亿美元
 
    日期  当地时间     经济指标   公布月分   预估值                   前值
      --        --     重贴现率     第一季       --                 1.875%
    
    参看全球经济数据相关资料，点选  
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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