台湾经济指标预测--1月16日至2月20日

台湾金融：开发金旗下凯基银取得柜买中心绿色债券资格认可，为业界首批
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
以下为台湾近期预定公布的经济数据: *1月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- +0.8% 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 4.15% 1/23 1600 工业生产 12月 -- -0.12% 1/24 1610 M2年增率 12月 -- +6.05% *1月27日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/29 0830 GDP年增率 第四季 -- +1.66% (概估值 ) *2月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/6 1610 外汇存底 1月底 -- 4,168.11亿美元 2/6 0830 消费者物价 1月 -- +0.33% 指数(CPI) *2月10日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/10 1600 出口 1月 -- -1.9% *2月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/20 1610 经常帐 第四季 -- 顺差149.1亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 重贴现率 第一季 -- 1.875% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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