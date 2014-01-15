路透基点：台湾富台工程33.8亿台币贷款案敲定，12家银行参贷-RLPC

路透香港1月15日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，12家银行于1月8日签订了富台工程股份有限公司的33.8亿台币多档融资案。
彰化银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行、台湾合作金库是牵头行兼簿记行。除彰化银行承贷6亿台币外，其它牵头行均分别承贷4.5亿台币。
第一银行(承贷3.25亿台币)、元大银行(承贷2.60亿台币)、远东国际商业银行(承贷1.95亿台币)亦参与该融资案。全国农业金库、台湾银行、永丰银行、华南银行和台湾工业银行分别承贷1.30亿台币。
彰化银行是额度代理行，并与台北富邦商行共同担任担保品控管行。
这项融资分为五部分：A部分3.64亿台币四年期履约保证、B部分8.16亿台币四年期预付款保证、C部分2.19亿台币五年期维修保证、D部分22亿台币等值三年期即期信用状(信用证)、及E部分用于营运资本的22亿台币等值三年期分期偿还贷款。D部分以美元提款，E部分可用美元或台币提款。
B及C部分总和不得超过8.16亿台币，D及E部分总和不得超过22亿台币。
A、B、C部分年度保证费用分别为90、90及75个基点，C部分年度信用状费用为20个基点。
E部分的美元贷款利率为三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码110个基点，台币贷款利率为一年期邮政储金利率加码75个基点。若台湾金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过30个基点，借款方将支付超出部分。
以四种价码邀请银行参贷：承贷6亿台币或以上者，获得前端费用20个基点，及牵头行头衔；承贷5-5.99亿台币者，费用15个基点；承贷4-4.99亿台币者，费用10个基点；承贷2-3.99亿台币者，费用5个基点。
若D及E部分总和动用额度低于60%，有一笔10个基点的承诺费。
这项无担保贷款由借款方董事长及总经理背书保证。贷款资金将用于支持富台争取承揽台湾中油的一项炼油项目。
富台工程上次入市融资是在2009年10月，当时获得11.44亿台币融资，用于支持对台湾中油一个净油设备组装项目的投标。(完)
(编译 白云; 审校 隋芬)