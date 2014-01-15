《焦点》中国企业加速在印尼建厂生产含镍生铁，氧化铝项目推进缓慢

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
一位公司高管称，中国宏桥在中国的炼厂每年可生产300万吨氧化铝，目前铝土矿库存为1,700-1,800万吨。
假设平均每2.7吨印尼铝土矿可以生产一吨氧化铝，那么目前的库存应能生产逾600万吨氧化铝。
一位公司消息人士称，中铝的山东分公司是该公司旗下唯一使用进口铝土矿的炼厂，目前有逾300万吨铝土矿库存，足够使用约四个月。
交易商称，由于预期中国进口需求上升，现货氧化铝FOB价已涨至每吨336美元，而去年12月国际市场价格为326美元。(完)
(编译/审校 朱晓军/杜明霞/石冠兰/王翔琼/于春红/艾茂林)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。