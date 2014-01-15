版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 15:50 BJT

《焦点》中国企业加速在印尼建厂生产含镍生铁，氧化铝项目推进缓慢

一位公司高管称，中国宏桥在中国的炼厂每年可生产300万吨氧化铝，目前铝土矿库存为1,700-1,800万吨。

假设平均每2.7吨印尼铝土矿可以生产一吨氧化铝，那么目前的库存应能生产逾600万吨氧化铝。

一位公司消息人士称，中铝的山东分公司是该公司旗下唯一使用进口铝土矿的炼厂，目前有逾300万吨铝土矿库存，足够使用约四个月。

交易商称，由于预期中国进口需求上升，现货氧化铝FOB价已涨至每吨336美元，而去年12月国际市场价格为326美元。(完)

(编译/审校 朱晓军/杜明霞/石冠兰/王翔琼/于春红/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐