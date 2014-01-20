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亚洲 | 2014年 1月 20日 星期一 10:43 BJT

《中国新股申购资金情况一览表》--1月20日

路透上海1月20日 - 2014年1月，暂停逾一年的中国A股首次公开发行(IPO)重启，新股发行保持相当快速
的节奏，大量资金参与申购，对金融市场的资金面产生一定的影响。
    
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  申购日 简称  　发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日
  1/8   新宝股份　 7,600　     10.50      1.049         532.44          553.81    1/13
  1/8   我武生物　 2,525       20.05      0.568　　　　 712.60          727.84    1/13
  1/9   楚天科技   1,824.9813  40.00      1.403         312.28          328.00    1/14
  1/9   纽威股份　 8,250       17.66      1.774         410.65          456.87    1/14
  1/10  天保重装   2,570       12.00      1.233         194.48          200.00    1/15
  1/10  炬华科技   1,988       55.11      2.249         292.28          332.68    1/15
  1/10  良信电器   2,154       19.10      1.426         173.13          183.37    1/15
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                                                      2,627.86         2,782.57
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  1/13  安控股份   1,345       35.51      2.104         128.92          142.59    1/16
  1/13  全通教育   1,630       30.31      1.679         176.58          188.98    1/16
  1/13  思美传媒   2,132.9878  25.18      1.147         373.81          385.47    1/16
  1/13  天赐材料   3,010.5     13.66      1.284         255.83          305.30    1/16
  1/13  光洋股份   3,320       11.88      1.833         171.66          182.98    1/16
  1/13  应流股份   8,001        8.28      1.791         184.97          207.16    1/16
  1/15  鹏翎股份   2,220       19.58      1.891         115.34          123.71    1/20
  1/15  扬杰科技   2,060       19.5       1.383         232.35          241.90    1/20
  1/15  汇中股份   1,200       39.89      2.490         115.36          126.85    1/20
  1/15  汇金股份   1,547.5     18.77      1.287         180.57          184.57    1/20
  1/15  恒华科技   1,208       43.21      2.049         127.28          153.43    1/20
  1/15  众信旅游   1,457.5     23.15      1.083         218.12          236.44    1/20
  1/15  贵人鸟     8,900       10.60      2.287         206.25          241.63    1/20
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                                                      2,487.04        2,721.01
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  (完)

 (整理 林琦; 审校 李宏薇)
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