《中国新股申购资金情况一览表》--1月20日

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
路透上海1月20日 - 2014年1月，暂停逾一年的中国A股首次公开发行(IPO)重启，新股发行保持相当快速 的节奏，大量资金参与申购，对金融市场的资金面产生一定的影响。 ------------------------------------------------------------------------------------ 申购日 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 解冻日 1/8 新宝股份 7,600 10.50 1.049 532.44 553.81 1/13 1/8 我武生物 2,525 20.05 0.568 712.60 727.84 1/13 1/9 楚天科技 1,824.9813 40.00 1.403 312.28 328.00 1/14 1/9 纽威股份 8,250 17.66 1.774 410.65 456.87 1/14 1/10 天保重装 2,570 12.00 1.233 194.48 200.00 1/15 1/10 炬华科技 1,988 55.11 2.249 292.28 332.68 1/15 1/10 良信电器 2,154 19.10 1.426 173.13 183.37 1/15 ------------------------------------------------------------------------------------- 2,627.86 2,782.57 ===================================================================================== 1/13 安控股份 1,345 35.51 2.104 128.92 142.59 1/16 1/13 全通教育 1,630 30.31 1.679 176.58 188.98 1/16 1/13 思美传媒 2,132.9878 25.18 1.147 373.81 385.47 1/16 1/13 天赐材料 3,010.5 13.66 1.284 255.83 305.30 1/16 1/13 光洋股份 3,320 11.88 1.833 171.66 182.98 1/16 1/13 应流股份 8,001 8.28 1.791 184.97 207.16 1/16 1/15 鹏翎股份 2,220 19.58 1.891 115.34 123.71 1/20 1/15 扬杰科技 2,060 19.5 1.383 232.35 241.90 1/20 1/15 汇中股份 1,200 39.89 2.490 115.36 126.85 1/20 1/15 汇金股份 1,547.5 18.77 1.287 180.57 184.57 1/20 1/15 恒华科技 1,208 43.21 2.049 127.28 153.43 1/20 1/15 众信旅游 1,457.5 23.15 1.083 218.12 236.44 1/20 1/15 贵人鸟 8,900 10.60 2.287 206.25 241.63 1/20 -------------------------------------------------------------------------------------- 2,487.04 2,721.01 ====================================================================================== (完) (整理 林琦; 审校 李宏薇)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%