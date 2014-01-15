中国新股：陕西煤业IPO发行价确定为4元/股，募资额达40亿元

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月15日 - 中国重启A股首次公开发行（IPO）以来最大IPO项目确定发行细节。陕西煤业股份有限公司周三晚间公告称，其最终发行量确定为10亿股；发行价为4元人民币/股，按2012年摊薄每股收益计算的发行市盈率6.23倍。
这意味着该公司此次IPO将募集资金40亿元。公告称，在回拨机制启动前，战略配售初始发行量为5亿股，网下和网上初始发行量分别为3.5亿股和1.5亿股。
湖北能源 周三晚间亦刊登公告，其拟作为战略投资者投资陕西煤业发行的股票，投资金额不超过6.7亿元。
按其发行计划，陕西煤业将于周五进行网上申购，申购资金将于下周三(22日)解冻。
据该公司此前刊登的招股意向书，其拟在上海证券交易所发行不超过10亿股A股，计划募集资金规模约98.33亿元。此次发行的承销商为中金公司、中银国际和中信证券 。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services
路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。