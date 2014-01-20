《即时观点8》中国去年四季度及全年GDP增速均为7.7%，今年料缓中趋稳

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，2013年国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，高于年初设定的7.5%目标；其中四季度GDP同比增速7.7%，较三季度的7.8%稍有回落，但略高于市场预期，环比则增长1.8%。

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主要数据:

--中国四季度GDP同比增长7.7%(路透调查中值为7.6%)，环比增长1.8%

--中国2013年度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%

--中国2013年度社会消费品零售总额同比增长13.1%

--中国2013年度规模以上工业增加值同比增长9.7%

--中国1-12月固定资产投资同比增长19.6%(路透调查中值为19.8%)

--中国12月社会消费品零售总额同比增长13.6%(路透调查中值为13.6%)

--中国12月规模以上工业增加值同比增长9.7%(路透调查中值为9.8%)

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以下为市场人士的评论：

--上海证券首席宏观分析师 胡月晓：

经济增长延续平稳态势，原先市场较为悲观的回落态势并没有出现。市场最为担忧的投资增长也并没有出现大幅回落。我们认为，投资增速将在目前水平上延续，占比63%的民间投资增速显着超越政府投资。

从行业分布看，投资分布很均匀，改变了过去30%集中于房地产的局面。表明经济筑底格局已形成。14年将延续底部徘徊，有限复苏局面，经济增速略修正为7.8%(公布数据前我们预测是7.9%)。

外贸和消费不太会有大波动，经济增速主要还是取决于投资增长，投资仍然是中国经济的第一增长动力。

政策上，财政中性，货币偏紧格局不变。需要更多关注产业政策的变动，未来政策的重心不在速度，而在结构调整，即所谓的“改变增长模式”。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

四季度经济数据总体都在市场预期范围内，比较担忧的是今年上半年的数据，从前段时间公布的社会融资总额来看，考虑到传导会滞后1-2个季度，2014年上半年经济增速环比或者同比可能都有下降的过程。

2014年房地产和基建投资面临挑战，因中央经济工作会议严控地方债务风险，地方基建受到比较大的影响，去年11月开始全国房地产销售增速在下降，如果今年房地产销售下滑，那么房地产投资就会有比较大的影响。

不过，比较好的是国际环境复苏，有利于拉动需求端。

目前看，中国最大的问题是流动性偏紧，且2014年还会持续，因2014年地方债务借新还旧的压力很大，信托，中小银行资金链面临挑战，利率可能继续上调，这样去杠杆的过程中，资金面容易紧张，好在通胀水平比较温和，估计在2.5%左右，央行就没必要实行太紧的货币政策来防通胀，但仍会偏紧政策，货币政策在去杠杆的背景下保增长，难度很大。

--中国国际经济交流中心研究员 王军：

四季度和2013年经济整体平稳，但四季度随着刺激政策效应减弱，经济增速逐渐放缓，固定资产投资降到20%%以下，PMI也都在往下。2014年一季度还是会延续偏弱的格局，但全年稳定性增强，波动性有所收敛。

今年政策方面，基调不变，积极财政和稳健货币，但需要根据情况微调，注重改革创新。风险方面，债务问题，财政风险向金融风险蔓延转移这些问题都存在。

--浙商证券高级宏观分析师 郭磊：

GDP数据基本符合预期。12月消费在高位，投资和工业数据环比小幅下降，和中游发电量、铁路货运等数据也基本吻合。但这一数据是否代表中期趋势，则很难说，因为一则目前库存在低位；二则2013年对非标资产的整治导致整个资金利率在下半年偏高，对经济形成较大约束。目前资金利率进一步上升余地不大，而且2014年处于城镇化初始之年，货币环境应该会有所缓和。

比较有趣的是，和2013年年初预期比起来，可能整个市场的判断都错了：乐观的人判断对了经济，错判了资本市场；悲观的人判断错了经济数据和节奏，但对市场判断大体可以。由于2014年整个经济和市场的逻辑仍然是多维的，我们猜测很可能同样进入这种吊诡的状态。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

从GDP数据看，经济横着走的特征基本得到确认，波动区间越来越窄。说明经济在两方面力量之中缓中趋稳，一方面去产能的负面影响趋小，另一方面宏观调控的水平有提高，去年一季度的防过热，三季度的底线论，让经济未出现大的波动。

预计2014年会延续这一格局，还是维持全年增速7.5%的判断，略有回落但回落幅度不大。从“三驾马车”看，消费在打压“三公”之后趋稳，投资在十二五和国家加大新型城镇化建设的推动下基本持稳，出口略改善。

政策仍坚持为改革保驾护航，主线是改革，副线是政策，政策服务于改革。风险主要还是在金融方面，利率高企可能传导到实体经济，我们要打破这恶性循环的话必须纠正金融秩序，实现刚性兑付的打破，这一过程会比较痛苦，会导致利率上行和部分违约，这是今年要重点关注的，债务重整和严肃财经纪律的风险。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮：

12月和全年的数据基本在预期之内，没有想象的那么悲观。固定资产投资比市场预期略低，但消费比市场略高。估计2014年固定资产投资增速还会下来一些，工业增加值增速也会略微降低到9.5%左右，受投资增速下降影响。但零售销售增长料基本平稳，部分由于去年基数不是太高。

今年GDP增速料在7.5%-7.6%，还是会坚持调结构和保增长两条腿走路，通胀看得不是太高。经济下行风险主要来自于资金成本偏高带来的投资压力，可能成为亮点的是外需较去年改善，因海外经济转好比较确定。未来政策路径方面，经济基本面对其的影响会更弱些，更主要是看流动性。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

四季度和全年的都保持在7.7%，基本都在预期之内，显示稳增长措施之后，见到成效，消除了去年二季度后经济增速下滑会持续蔓延的担忧。

不过这个数据亦喜亦忧。喜的是显然今年全年通胀压力不大，潜在经济增长也在这个水平，对未来的政策目标的设定是有帮助，经济未来两年稳定在7.5%左右是比较合适的。

忧虑的则是与金融领域有关，全年和四季度增长在7.7%，虽然尽量压了表内增长，但增长还是很大，且表外扩张速度很快，这是和杠杆率的上升有关，这是一个担忧，这是不能持续下去的。也对今年的政策提出挑战，即今年能否提升增长的效率，如何更均衡地增长，尤其是如何提升消费，在投资上如何调动各方投资积极性。

数据对政策指导作用挺强的，短期潜在经济增速7.5%左右，显示要按照经济规律办事，不能人为推高，否则就有通胀，就业限制。今后仍将维持稳健的货币政策，不仅是表内稳健，表外也要适度合理的增速，不能野蛮生长。且积极财政政策要考虑节奏和力度。这可能就是习李政府所言的“不留历史遗憾”吧。

--广发银行高级交易员 颜岩：

2013年经济运行情况略好于预期，在去年改革起步，外围经济运行偏弱，国内流动性调控偏紧的局面下，全年7.7%的速度已经不错。不过从四季度开始，我们看到经济运行还是有稍弱的迹象，当然这是周期正常波动，大趋势并没有变差。

未来经济在所谓的“低位”运行将是常态，其实增长中枢已经下行。在就业问题得到解决的前提下下，大刀阔斧改革的空间很大，这是全社会对未来经济运行抱有信心的根源。

今年，国外经济环境回暖，国内经济企稳，保增长的压力小于去年。政策上，央行会坚持目前稳健的货币政策，流动性着重总量控制，不会像去年一样大幅波动。另外，M2增速也会继续控制在13%左右的偏低位置。

银行间二级市场并未受此影响，依然沉浸在资金面的巨大影响中。基本面数据已经很长时间被边缘化。

--中国银行国际金融研究所高级研究员 周景彤：

数据和预期的基本相符，四季度增长比预期还要再好一些，主要是因为外部需求比内部要好，国内投资和消费都弱了一些。

消费全年来看相对比较稳定，年初受反腐倡廉影响弱了很多，之后逐月整体呈现恢复性增长。

目前来看工业和投资略往下走，但如果外部需求和国内消费出现好转的话，也会给工业和投资带来支撑、可以托一托。

整体看法谨慎乐观，预计2014年一季度增速还是在7.5%以上。

--首创证券研究所副所长 王剑辉:

虽然12月消费的增长不够显着，但在中央政府大力反腐的政策环境下，速度还能达到13%以上，说明消费的含金量提高了。投资回落的速度稳定，显示中国经济正在从投资拉动转向消费拉动，这种转向虽然是非常缓慢的，但趋势良好。

2013年能取得7.7%的GDP增长，应该是可以打到85分的。因为去年本来各种因素都是可能导致经济下行的，分析人士起初也一直都在讨论是否会“硬着陆”的问题。后来随着政策微调，加上中国经济内生的增长动力，最后GDP增长的还不错。

我们预计，2014年的GDP增长在7.4-7.5%。从目前情况看，各省市都在下调GDP增长的目标。可以预见的是，今年央行不会释放流动性，政策会保持稳定，而地方政府举债会受到进一步约束，在资金紧张的情况下，可以预计GDP增速将稳步回落，但这符合中国经济结构调整的大方向，也有利于未来中国长期稳定的增长。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强上周五表示，今年中国经济发展还是要把握好宏观政策，做好预案，使经济运行保持在合理区间，给市场以稳定的预期。

--中国中央经济工作会议提出要坚持稳中求进的总基调，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，暗示2014年政策面不会有大的起伏，着力要为推进改革创造一个平稳的经济环境。

--国务院总理李克强到天津考察时表示，2014年中国有条件继续保持经济平稳运行和金融市场总体稳定。要坚持实施稳健的货币政策，保持适度流动性，实现货币信贷和社会融资规模合理增长，保持物价总水平基本稳定。