《中国一季度信用债评级调整一览表》--1月15日

路透上海1月15日 - 自上周四以来，中国信用债市场评级调整事项均涉及煤炭行业，其中四川煤炭产业集团因行业景气度持续低迷，风险上升及盈利能力弱化，主体评级遭到下调，义马煤业集团的评级展望则从稳定下调为负面。
不过煤炭行业的资源整合能力也十分关键。山西煤炭运销集团因与山西国电集团合并重组，稳定了公司下游需求，产量和盈利能力预期看好，因而所发债券债项评级被上调。
由于经济去杠杆和去产能过程，煤炭受钢铁，环保及新能源汽车等领域影响需求减弱，因而成为率先调整的行业之一。山西联盛信用风险事件，以及中诚信托30亿信托兑付风险事件，均涉及煤炭行业，预期该领域的风险事件仍未完全引爆，并对未来信用债市场继续形成调整压力。
以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段为上周四至本周三。公布时间依据上述网站：
公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式
本次 上次 本次 上次 本次 上次
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*1月13日 四川煤炭 A A+ 稳定 负面
产业集团
*1月13日 山西煤炭 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 13晋煤销债 无担保
运销集团
*1月10日 义马煤业 AA+ AA+ AA+ AA+ 负面 稳定 11义煤债 无担保
1月8日 武汉城投 AA-pi AA 稳定 稳定
1月9日 喀什城投 AA AA- AA+ AA 稳定 稳定 12喀什建投债 抵押担保
（土地使用权）
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中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。
根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。
附近期信用市场主要风险事件：
1月7日，联合资信发布针对中国中铁 高层变动的关注公告，并将动态分析时间对中国中铁信用水平可能带来的影响。
本月末，30亿元人民币规模的中诚信托诚至金开1号将到期，不过由于借款人振富集团及其实质控制人因涉及民间借贷，及煤矿采矿权纠纷，其最终能否刚性兑付，尚有较大不确定性。(完)
欲浏览2013年第四季度信用债评级调整一览表，请点选
注：*代表新增。
(整理 徐永；审校 李宏薇)