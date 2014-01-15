《中国一季度信用债评级调整一览表》--1月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差处在三周高位，因供给料趋紧

路透新加坡4月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周二触及每吨80.63美元 的三周高位，因需求强劲的同时，下个月来自欧洲/地中海的船货将少于4 月，使得供给料将收紧。 卡塔尔和阿布扎比的分离塔停产也加大了供给担忧，不过近来液化石 油气(LPG)的价格一直在下降。 继最近出现了一系列买盘之后，6月现货船货交易沉闷。不过新加坡 市场上托克对现货的需求持续。 中国3月进口了557,370吨石脑油，较2月下降9.2%。 SK innovation周二称，预计汽油需求强劲，将支撑4-6月当季的炼化 利润率。 南非反垄断当局周一表示，液化石油气厂商应该将供给协议的期限限 制在最多10年，因更长期限会有利于大型批发商，并阻止新竞争者加入。 现货市场上有四笔交易，其中一笔是汽油，三笔是石脑油。 托克是三笔石脑油交易中两笔的买家，使得其本月总购买量达到逾87 万吨。 本月迄今为止，新加坡现货市场上成交石脑油的逾90%，都是由托克 购买。(完) (编译 王洋;