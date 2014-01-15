《中国债市每日综述》新债火爆提振现券及国债期货向好，但暖象或仅“一日游”

* 七年国债招标场面火爆，中标利率大幅低于预期

* 提振现券和国债期货向好，IRS由升转跌

* 但压制机构信心因素仍在，午后现券收益率有反弹

* 部分机构谨慎认为今日暖象或仅是“一日游”

路透北京1月15日 - 中国银行间市场短期资金宽松局面不改的情况下，周三进行的七年国债招标场面可谓火爆，中标利率大幅低于预期，受此提振现券和国债期货均向好，IRS扭转上日升势掉头走跌。

不过交易员提到，资金面等压制机构信心的因素仍未消散，午后现券收益率稍有反弹致跌幅收窄，部分机构谨慎地认为今日暖象或仅是“一日游”行情。

“最近一级市场一直不错，今天的国债招标结果更是超出预期，带动二级利率债的收益率也出现下行，其中七年国债大概下来了5-6个基点(bp)。”北京一银行交易员称。

财政部上午招标的100亿元人民币七年期固息国债，中标利率为4.44%，远低于此前4.56%的市场预测均值。该期债边际中标利率为4.48%，投标倍数为4.59倍。

上海一大型银行交易员指出，一些机构认为上午七年国债发行结果不太理性，午后一些抛盘浮现，推现券收益率略上探，佐证行情可持续性一般。

“春节前流动性扰动尚未充分体现，交易策略上久期宜短，相机抓住小反弹获利即可。”她说。

人民币利率互换(IRS) 小幅走低。交易员称，在未来资金面谨慎预期影响下，早间IRS走势较为震荡，但七年国债招标结果意外走低，带动IRS走势有所回落；而鉴于回购利率仍处于低位，与市场价格的利差压力亦抑制了部分机构支付固定端品种。

剩余期限约6.7589年的固息国债130020券 最新成交对应收益率在4.53%，上日末笔为4.58%。五年期国债期货主力合约1403 收报91.816元人民币，较上日结算价涨0.342元，或0.37%。

**资金面风平浪静，关注后续扰动因素**

银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率 波动仍微，短期资金宽松局面未改，机构主要关注在缴税、新股发行及春节等多因素叠加下，后续资金面的变动。

“还是短的(资金)比较充分，长期偏谨慎。”华中地区一券商交易员称。

他并指出，月中缴税开始以后，后续要关注多因素累积下，资金面能否承压，“(缴税)单个因素影响目前看还不大，几个因素叠加会有压力，新股尤其是大盘股发行，周五陕西煤业IPO申购，还有春节因素，看下周吧，央行如果公开市场不放资金，估计是要紧起来的。”

从目前公布的信息统计，到春节前将有逾30只新股申购发行，其中大盘股陕西煤业计划发行不超过10亿股，申购日为周五(1月17日)。

周二央行公开市场未进行任何操作，此前已连两周零操作，业内人士周三透露称，公开市场一级交易商今日仍可申报正/逆回购及三个月央票需求，其中正回购期限为28天期，逆回购期限为14天。

上海一商业银行交易员亦提到，场内对七天以上资金需求仍大，尤其是可以跨春节的资金，机构预期维持谨慎，“央行也有私下提示大家注意(春节前资金)风险，要早做准备，一个月到三个月长钱的价格一直没降下来。”

北京时间17:39 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7564 2.7458 +1.06 4,108.58

七天 4.0195 4.0261 -0.66 878.58

14天 4.5946 4.7739 -17.93 242.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0150 0.6450 +237.00 2,195.53

七天 4.1000 4.1000 +0.00 125.05

14天 5.1000 5.2500 -15.00 4.59

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7600 2.8000 -4.00 --

七天 4.0300 4.0400 -1.00 --

14天 4.7000 4.7000 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7513 2.7395 +1.18 --

七天 3.9650 4.0036 -3.86 --

三个月 5.5846 5.5865 -0.19 --

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