中国债市：利率互换走跌，因七年国债招标结果低于预期

路透上海1月15日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周三小幅走低。交易员称，在未来资金面谨慎预期影响下，早间IRS走势较为震荡，但七年国债招标结果意外走低，带动IRS走势有所回落；而鉴于回购利率仍处于低位，与市场价格的利差压力亦抑制了部分机构支付固定端品种。

广发银行交易员吴思捷指出，早上IRS来回震荡了下，“7Y国债招标结果出来以后市场就下来了，repo1Y最低到4.94%。”

财政部周三招标的七年期国债中标利率远低于预期，投标倍数高至近五倍。市场人士表示，开年后投资需求持续浮现，加之该期债流动性上乘且发行量不大，有需求机构在“羊群效应”推动下不断拉低标位，致结果大幅低于二级市场水平，并带动现券及国债期货走暖。

此外，他并表示，还与fixing和市场价格差距比较大有很大关系，“repo1Y最近一直稳定在5.0%附近，FR007在4.0%附近，对于payer(收浮动付固定)来说100BP的carry（利差）压力很大的”。

北京一银行交易员亦表示，IRS在七年国债结果出来之后下跌幅度比较明显，但是这种市况能否持续仍有待观察，“如果央行不发逆回购，资金面很有可能再度收紧，春节全民提款的风气很难改。”

银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率 周三波动仍微，短期资金宽松局面未改，机构主要关注在缴税、新股发行及春节等多因素叠加下，后续资金面的变动。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.9820/5.0980 4.9360/5.0220 5.0080/5.0960 5.0640/5.1600 5.1000/5.3356

上日 5.0692/5.1725 5.0225/5.1075 5.0775/5.1675 5.1325/5.2275 5.1067/5.3867

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变动 -0.0872/-0.0745 -0.0865/-0.0855 -0.0695/-0.0715 -0.0685/-0.0675 -0.0067/-0.0511

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。