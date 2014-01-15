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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 16:22 BJT

香港股市：收高，联想升至近14年高点

361度 重挫6.5%，创七个月最大跌幅，此前该公司警告称2013年净利将“明显低于”前一年度，此消息打压了同类股。李宁 跌4%。

联想集团 跳涨5.5%至2000年4月以来最高收盘水准，四个交易日来累计涨幅逾10%，此前Gartner和国际数据公司(IDC)1月9日晚间发布了报告。(完)
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