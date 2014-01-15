《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月15日

修正-企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
路透香港1月15日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:13时,1港元 =0.77969人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价 A/B股比 元) (港元) 价 万科 7.17 11.92 0.77 深物业 7.00 6.14 1.46 南玻 7.83 6.18 1.62 深康佳 3.89 2.74 1.82 ST中华 5.42 2.30 3.02 ST中冠 8.95 4.18 2.75 深深宝 7.27 5.93 1.57 深华发 6.18 3.52 2.25 深赤湾 14.99 14.02 1.37 招商地产 17.17 18.90 1.17 特力 8.60 5.98 1.84 飞亚达 6.90 6.36 1.39 一致药业 46.81 36.29 1.65 深深房 3.45 2.79 1.59 ST盛润 5.65 5.04 1.44 深南电 4.12 2.60 2.03 深纺织 7.55 5.76 1.68 方大集团 5.53 3.02 2.35 深国商 18.13 11.00 2.11 深赛格 5.20 3.04 2.19 宝石 18.45 10.59 2.23 小天鹅 9.26 9.03 1.32 粤高速 2.74 2.50 1.41 晨鸣纸业 4.19 3.73 1.44 ST珠江 3.55 2.52 1.81 美菱电器 4.65 4.49 1.33 大冷股份 9.23 6.98 1.70 粤电力 4.56 4.49 1.30 佛山照明 8.87 6.70 1.70 江铃汽车 25.57 29.00 1.13 沙隆达 11.22 7.44 1.93 苏常柴 6.16 4.48 1.76 威孚高科 28.04 25.11 1.43 古井贡酒 23.71 17.75 1.71 ST东海 4.95 4.12 1.54 长安汽车 10.91 15.45 0.91 京东方 2.09 1.88 1.43 鲁泰 9.30 10.26 1.16 本钢板材 2.71 2.46 1.41 张裕 24.51 22.44 1.40 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。