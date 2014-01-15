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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 16:38 BJT

德国经济：2013年第四季GDP大约按季成长0.25%--统计局

路透柏林1月15日 - 德国联邦统计局周三公布初估数据显示，德国第四季经济增长大约0.25%。

这与德国第三季国内生产总值(GDP)增长0.3%的情况基本一致。(完)

(编译 艾茂林; 审校 杜明霞)
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