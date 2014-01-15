CNH动态：人民币即期小幅回落，资金偏紧推高美元短天期远汇至数月高点

路透香港1月15日 - 香港离岸人民币即期汇价 周三在人民币中间价大幅走弱牵引下稍有回落，结束之前气势如虹三连涨。受市场预期农历假期前人民币资金偏紧影响，美元对人民币短天期远汇各品种则升至3-6个月来的高点，香港人民币银行同业拆息(CNH Hibor)中短期利率有所走高。

市场人士指出，市场预期缴税及传统春节等多因素叠加下资金偏紧，跨年资金需求浮现推美元对人民币远汇点子脱离上月底徘徊的相对低档区，自1月13日缓步向上，周三则曲线明显向上。

“短期的人民币资金成本这两天抽高了一些，主要是在短期的远汇掉期点上的挺快，今天是境内银行存款准备金缴款日，境外多少也是有些预期和谨慎的。”一中资银行交易员说。

本地时间下午4:05时，美元/人民币远汇 短期升水报18.26/23.26，为去年9月底来最高，上日在15；远汇两周升水 报55.00/60.00，亦是自去年7月5日以来的最高。

一年期远汇升水 报613/643，亦较上日的约595进一步走扩，并较开年首个交易日（1月2日）的约360点明显上升。

有交易员表示，昨天离岸即期盘中大量外汇选择权美元卖盘今日少了些许，但人民币需求仍较大。

中国境内银行间市场隔夜和七天质押式回购加权利率 周三波动仍微，短期资金宽松局面未改，机构主要关注在缴税、新股发行及春节等多因素叠加下，后续资金面的变动。

香港人民币银行同业拆息(CNH Hibor)隔夜 报1.7503，是自去年8月初来市场高点，昨日在1.3550。

本地时间下午4:26时，离岸人民币 报6.0203，盘中区间在6.0235-6.0170，上日尾盘在6.0187；境内人民币 亦小幅走贬至6.0459。两地即期点差走扩至257个点子，昨日点差在237个点子。

同时间，离岸人民币兑美元NDF一年期品种 报6.0998/6.1041，跌0.06%，上交易日尾盘报6.0960。（完）

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