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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 10:07 BJT

中国数据：12月FDI同比增长3.3%，去年全年增长5.25%--商务部

路透北京1月16日 - 中国商务部周四公布，去年12月全国实际使用外资(FDI)金额120.8亿美元，同比增长
3.3%（未含银行、证券、保险领域数据）。
    
    商务部新闻稿并称，2013年全年累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者
全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。
    2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑；累计实现对外非
金融类直接投资772.2亿美元，同比增长28.6%。
    历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) :     
      12月   11月   10月   9月   8月    7月    6月    5月    4月    3月    2月   1月  12年12月
 金   120.8    85  84.16  88.4  83.8  94.08  143.9  92.56  84.35  124.2  82.14  92.7       117
 额                                                                                   
 同   3.3     2.4   1.24  4.88  0.62  24.13  20.12   0.29    0.4   5.65   6.32  -7.3      -4.5
 比                                                                                   
 （完）

 (发稿 乔艳红; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)
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