中国数据：12月FDI同比增长3.3%，去年全年增长5.25%--商务部

日股业绩：野村控股第四财季转亏为盈，将回购800亿日圆股票
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透北京1月16日 - 中国商务部周四公布，去年12月全国实际使用外资(FDI)金额120.8亿美元，同比增长 3.3%（未含银行、证券、保险领域数据）。 商务部新闻稿并称，2013年全年累计实际使用外资金额为1,175.86亿美元，同比增长5.25%；境内投资者 全年实现对外非金融类直接投资901.7亿美元，同比增长16.8%。 2012年全国实际使用外资金额1,117.2亿美元，同比下降3.7%，为三年来首度同比下滑；累计实现对外非 金融类直接投资772.2亿美元，同比增长28.6%。 历史数据实际投资额(亿美元)及同比变动(%) : 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 金 120.8 85 84.16 88.4 83.8 94.08 143.9 92.56 84.35 124.2 82.14 92.7 117 额 同 3.3 2.4 1.24 4.88 0.62 24.13 20.12 0.29 0.4 5.65 6.32 -7.3 -4.5 比 （完） (发稿 乔艳红; 撰写 沈燕; 审校 黄凯)
路透东京4月27日 - 野村控股称，第四财季转亏为盈，实现净利润；与此同时，批发业务在债券交易营收推动下增强，帮助其海外业务录得了七年来的首个年度获利。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。