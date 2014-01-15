《即时观点》德国2013年经济增长0.4%，不及预估

我们预计今年经济成长率为1.7%。德国经济从春季以来再度重现成长，而且速度将加快。首先是德国最大市场欧元区衰退告终。其次，美国成长也在加温。这两项发展都对出口有利。但国内经济应也会持续改善。大多数企业认为主权债务危机的不确定性已经过去，他们可能再度增加投资。民间消费也相当强。对德国而言，欧洲央行货币政策太过宽松，从德国的角度认为利率应该是3.0-3.5%，而不是0.25%。低利率正帮助建筑热潮兴起。(完)