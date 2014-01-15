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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 17:05 BJT

表格：LME金属库存最新变化--1月15日

路透伦敦1月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存            变动
    铜           336,250          -1,525
    锡             9,580             -20
    铅           211,500            -500
    锌           892,300          -4,425
    铝         5,453,525          -7,800
    镍           261,900            +528
    铝合金        56,300             -20
    NASAAC        84,040            -120
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种    库存数据       库存分布               品种     库存数据        库存分布
 铜      MCU-STOCKS   <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅       MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝      MAL-STOCKS   <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡       MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌      MZN-STOCKS   <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金   MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍      MNI-STOCKS   <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 田建华; 审校 杜明霞)
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