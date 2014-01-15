更新版 1-台湾货币市场：短率仍稳于低位，适逢例行支出日资金需求上扬

* 银行间拆借短率稳于低位

* 例行支出日资金需求上扬

* 跨年资金出笼令票券商压力纾缓 (新增拆款以及央行存单发行数字)

记者 高洁如

路透台北1月15日 - 台湾银行间短率周三仍然稳于低位。不过，适逢15日的例行支出，资金需求上扬，且今日央行的存单到期不多，令银行间调度明显感觉拆入需求上升。

但银行资调人士表示，由于大型公营银行目前资金大多是多钱到平稳情况，因此若真有拆入需求，也能够寻求大型银行的资金挹注，因此拆借利率倒也仍在低位不变。

此外，票券商指出，今日还有一家多钱的公营银行陆续加入跨月的拆出行列，令票券商在调度跨年资金时更加有所余裕，也更纾缓了月底的紧张气氛。

〞今天市场比较紧，有新银行一直解钱，〞一位大型银行资金调度人士表示。

此外，明日将是农历年前的〞尾牙〞。传统上一般企业将在此日发放员工的年终奖金，其资金流动情况值得留意。

本周起货币市场有不少发行面的紧缩因素，除上日交割了250亿台币的国库券之外，本周五(17日)和下周一(20日)各将发行两年期和五年期公债，金额各350亿和351亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，略低于上日的0.388%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间在0.380-0.420%，上日则在0.380-0.425%。

**短票多已跨年**

短票市场方面，交易人士指出，今日市场上年前的短票已经很少，票券商目前已能够自银行借入跨农历年的拆款、以及跨年的短票，估计票券商调度的需求将可望有效纾解。

〞今天年内的短票大概都没有了，不一定要卖啊，差二周而已了。〞一位大型票券商交易员表示。

台湾央行周三公布，共发行1,723.5亿台币存单，相较存单到期1,724亿台币，存单发行余额减0.5亿。 周四央行存单到期金额3,969亿台币，周五为947亿台币。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负267亿台币，累计超额准备为负1,979亿，加计前期1%的超额准备为负1,022亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持稳，大型寿险停止赎回货币型基金，令投信资金状况较上日改善。此外，也有股票型基金在股市获利后，暂时停泊RP市场，令券商调度相对顺畅。

惟有证券商交易员指出，明日就是农历尾牙，按过去经验，到年关前会是资金的需求相对高峰。且因期间有三档公债要交割，因此还是不能掉以轻心。下周二因有800亿台币公债到期还本，届时也有助于资金调度。

一票券商交易员表示，大型寿险公司本周以来赎回货币型基金的动作，应该已在昨日下午结束。因此今日投信找券比较积极，带动RP利率微幅往低档靠拢。

另一大型票券商交易员则称，今日有额度不小的股票型基金来要券，不过停泊时间较短。

台湾财政部预计于17日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期，金额800亿台币。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。