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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 17:48 BJT

中国货币市场：交行和中信银行今年同业存单额度分别为800亿和1,000亿

路透上海1月15日 - 新年伊始，中国试点银行陆续公布同业存单发行计划。继工行和招行之后，交通银行 和中信银行 分别公布今年发行额度。其中交行与招行持平，为800亿元人民币；中信银行则与工行比肩，同为1,000亿元。

至此，已公布同业存单计划的四家银行，今年计划额度总计为3,600亿元。

中国央行去年12月发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。

同业存单业务正式启动后，工行 、农行 、中行 、建行 四大行和国开行 首批成功试点发行，总额190亿元。

随后交行 、招行 、中信银行 、浦发银行 和兴业银行 完成了第二批发行，总规模150亿元。

交通银行A股周三收报3.76元，过去三个月累计下跌11.44%。(完)

参看细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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