中国货币市场：交行和中信银行今年同业存单额度分别为800亿和1,000亿

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透上海1月15日 - 新年伊始，中国试点银行陆续公布同业存单发行计划。继工行和招行之后，交通银行 和中信银行 分别公布今年发行额度。其中交行与招行持平，为800亿元人民币；中信银行则与工行比肩，同为1,000亿元。
至此，已公布同业存单计划的四家银行，今年计划额度总计为3,600亿元。
中国央行去年12月发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构应当于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。
同业存单业务正式启动后，工行 、农行 、中行 、建行 四大行和国开行 首批成功试点发行，总额190亿元。
随后交行 、招行 、中信银行 、浦发银行 和兴业银行 完成了第二批发行，总规模150亿元。
交通银行A股周三收报3.76元，过去三个月累计下跌11.44%。(完)
参看细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
加州斯坦福--胡佛货币政策研讨会，主题为货币政策的结构基础。与会嘉宾包括：芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦、圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德、FED副主席费舍尔。