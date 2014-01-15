中国金融：2013年银行卡跨行交易额增近五成，节俭消费效应显现--银联

修正-企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
路透上海1月15日 - 中国银联周三公布，2013年银行卡跨行交易金额达32.3万亿元人民币，同比增长48%。交易数据显现，去年居民日常类消费中，商场百货、超市、加油等民生消费领域交易总量居前，宾馆餐娱类交易在厉行节俭风气带动下增速则有所放缓。
银联新闻稿指出，从受理环境看，全国可以使用银联卡的商户、POS（刷卡机）和ATM（取款机）数量，分别同比增长58%、49%和24%，其中境内联网POS终端首次突破1,000万台，增速明显高于往年。
同时，银联卡境外受理环境和服务明显提升。截至2013年底，银联卡受理网络不仅延伸至境外142个国家和地区，而且境外可用银联卡的商户数已超过1,100万家，ATM超过110万台，特别是在亚太、欧美等多个市场银联卡使用更加便利，中国持卡人出境消费中通过银联网络的支付金额占比不断提升。
中国银联是中国银行卡联合组织，通过银联跨行交易清算系统，实现商业银行系统间的互联互通和资源共享，保证银行卡跨行、跨地区和跨境的使用，其在海外地区与万事达 、Visa 等国际卡组织展开竞争。(完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。