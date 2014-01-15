欧洲汇市：英镑兑欧元小升，之前一周走势振荡

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
这些相互冲突的因素，加上一些人今年初时怀疑市场对英国将很快升息抱有过高期望，这导致英镑在过去一周遭遇获利了结。但很多人仍预计英镑进一步上涨。
“人们显然增持了英镑兑欧元多仓，但远远没达到历史高位，所以没有理由认为英镑的涨势过度，”伦敦一大型银行的分析师称。
欧洲盘初，英镑兑美元 下滑0.2%至1.6400，兑欧元涨大约0.2%，报0.8298英镑。
未来一周宏观经济面或将为英镑带来更清晰指引。周五的12月零售销售数据将是衡量英国经济回升力道的又一项指标。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/艾茂林; 审校 田建华)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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