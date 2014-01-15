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市场报道 | 2014年 1月 15日 星期三 18:17 BJT

欧洲汇市：英镑兑欧元小升，之前一周走势振荡

这些相互冲突的因素，加上一些人今年初时怀疑市场对英国将很快升息抱有过高期望，这导致英镑在过去一周遭遇获利了结。但很多人仍预计英镑进一步上涨。

“人们显然增持了英镑兑欧元多仓，但远远没达到历史高位，所以没有理由认为英镑的涨势过度，”伦敦一大型银行的分析师称。

欧洲盘初，英镑兑美元 下滑0.2%至1.6400，兑欧元涨大约0.2%，报0.8298英镑。

未来一周宏观经济面或将为英镑带来更清晰指引。周五的12月零售销售数据将是衡量英国经济回升力道的又一项指标。(完)

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