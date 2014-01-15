香港个股：腾讯斥资15亿港元入股华南城近一成股权，将进行商贸合作

修正-企业并购：汉德资本同意买下欧洲医用激光设备厂商Fotona
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
路透香港1月15日 - 中国大型综合商贸物流及商品交易中心发展商--华南城控股 周三宣布，获腾讯控股 以约15亿港元认购新股成为策略股东，双方并将在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作。
华南城的声明称，腾讯控股按每股2.2港元认购公司共6.803亿股新股相当于经扩大后股本约9.9%。认购价较华南城停牌前最后报价溢价1.4%。该股周二停牌，将于周四恢复交易。
华南城表示，同意向腾讯授出认股权，腾讯可于上述交易完成后的两年内，以每股3.5港元进一步认购华南城新股，使腾讯合共占华南城扩大后已发行股本约13%。
此外，双方并将以各自的资源优势，在线上线下一体化商贸领域进行全面的合作，包括电子商务、品牌特卖、O2O零售、支付及仓储物流。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透香港4月21日 - 汉德资本(AGIC Capital)周五同意从美国投资公司The Gores Group手中买下中欧医用激光设备公司Fotona，将目光瞄准成长中的中国和其他亚洲国家市场。汉德资本旗下拥有一只规模为10亿美元的亚欧私募股权基金。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币
路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘略升，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。