美股业绩：美国银行第四季净利每股盈余0.29美元，高于预期

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透1月15日 - 美国银行 周三公布：
* 第四季净利为34亿美元，合稀释后每股盈余0.29美元，营收217亿美元
* 分析师预估美国银行第四季每股盈余0.26美元--汤森路透I/B/E/S
* 美国银行第四季信贷损失拨备为3.36亿美元，2012年第四季为22.0亿美元
* 美国银行季度税前诉讼支出为23亿美元
* 美国银行第四季末根据巴塞尔III估算的一级普通股资本充足率为9.96%，高于第三季末的9.94%
* 美国银行公布财报后，股价在盘前交易上涨2.3% (完)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。