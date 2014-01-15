版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 20:20 BJT

美股业绩：美国银行第四季净利每股盈余0.29美元，高于预期

路透1月15日 - 美国银行 周三公布：

* 第四季净利为34亿美元，合稀释后每股盈余0.29美元，营收217亿美元

* 分析师预估美国银行第四季每股盈余0.26美元--汤森路透I/B/E/S

* 美国银行第四季信贷损失拨备为3.36亿美元，2012年第四季为22.0亿美元

* 美国银行季度税前诉讼支出为23亿美元

* 美国银行第四季末根据巴塞尔III估算的一级普通股资本充足率为9.96%，高于第三季末的9.94%

* 美国银行公布财报后，股价在盘前交易上涨2.3% (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐