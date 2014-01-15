表格：美国12月PPI较前月上涨0.4%，创六个月最大升幅

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透1月15日 - 美国劳工部周三公布:
* 美国12月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%(预估为上升0.4%)%，为2013年6月以来最大升幅
* 美国12月核心PPI较前月上升0.3%(预估为上升0.1%)，为2012年7月以来最大升幅
详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 12月 11月 13年/12年12月 10月
成品 0.4 -0.1 1.2 -0.2
扣除食品及能源 0.3 0.1 1.4 0.2
消费食品 -0.6 持平 0.6 0.8
能源商品 1.6 -0.4 1.3 -1.5
成品指数(X) 196.1 195.9 -- --
家用天然气 0.2 0.1 3.9 -0.6
汽油 2.2 -0.7 -1.0 -3.8
取暖油 6.4 -5.7 3.9 -1.0
半成品 0.6 -0.5 持平 -0.4
扣除食品及能源 0.2 -0.1 0.8 -0.1
制造业原材料 0.2 -0.3 -0.1 -0.1
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。