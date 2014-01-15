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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 21:40 BJT

表格：美国12月PPI较前月上涨0.4%，创六个月最大升幅

路透1月15日 - 美国劳工部周三公布:

* 美国12月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%(预估为上升0.4%)%，为2013年6月以来最大升幅

* 美国12月核心PPI较前月上升0.3%(预估为上升0.1%)，为2012年7月以来最大升幅

详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 12月 11月 13年/12年12月 10月

成品 0.4 -0.1 1.2 -0.2

扣除食品及能源 0.3 0.1 1.4 0.2

消费食品 -0.6 持平 0.6 0.8

能源商品 1.6 -0.4 1.3 -1.5

成品指数(X) 196.1 195.9 -- --

家用天然气 0.2 0.1 3.9 -0.6

汽油 2.2 -0.7 -1.0 -3.8

取暖油 6.4 -5.7 3.9 -1.0

半成品 0.6 -0.5 持平 -0.4

扣除食品及能源 0.2 -0.1 0.8 -0.1

制造业原材料 0.2 -0.3 -0.1 -0.1

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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