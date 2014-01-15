欧洲已公布经济指标--2014/1/15

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.8 f +0.7 f +1.9 f 德国 第四季 +0.25 p +0.3 f -- 法国 第三季 -0.1 f +0.6 r -- 意大利 第三季 持平 f -0.3 f -1.8 f 消费者物价指数(CPI) 英国 12月 +0.4 +0.1 f +2.0 德国 12月 +0.4 p +0.2 f +1.4 p 法国(HICP) 12月 +0.4 持平 f +0.8 意大利(HICP) 12月 +0.3 f -0.3 f +0.7 f 生产者物价指数(PPI) 英国 12月 持平 u -0.2 u-f +1.0 u 德国 11月 -0.1 p -0.2 r -0.8 p 法国 11月 +0.5 p -0.2 r -0.6 p 意大利 11月 -0.1 p -0.8 r -1.8 P 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 7.4 7.7 德国 12月 6.9 @ 6.9 @ 法国 第三季 10.9 10.8 r 意大利 11月 12.7 @ 12.5 @ 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
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