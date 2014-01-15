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亚洲 | 2014年 1月 15日 星期三 19:32 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货回升但仍接近两个月低位，1月上半月出口下滑

路透新加坡1月15日 - 马来西亚棕榈油期货周三上扬，但未能大幅远离逾两个月低位，因出口下滑情况，令市场持续忧心马来西亚棕榈油库存升高。

船货调查机构Intertek Testing Services公布，1月1-15日棕榈油出口较上月同期减少28.1%，至460,248吨。

另一家调查机构SGS之后公布，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较上月同期下滑27.4%，至467,817吨。

指标3月合约 收高1.3%，报每吨2,525马币，距离日高不远。成交18,161口。

但指标合约亦接近周一触及的10月29日以来低点2,486马币。

“市场有点低迷，虽然可能也有点超跌，”一外资券商交易员称，并认为支撑仍在2,480马币，阻力在2,550马币。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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