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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 21:44 BJT

欧元区金融：欧央行认为需在全欧洲层级整合各国对关闭银行的后备支援--ECB执委

路透1月15日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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