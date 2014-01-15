投行观点：美银美林将特斯拉汽车 目标价上调到65美元，评级为表现逊于大盘

《汇市简讯》澳元/美元忽视澳洲贸易数据，聚焦中国财新服务业PMI

0156GMT * 澳元/美元守在狭窄区间0.7415/0.7430，澳洲公布3月贸易报告 * 澳洲3月贸易顺差31.07亿澳元，2月修正为顺差37亿澳元；进口和出口分别增长5%和2% * 该数据公布后，澳元/美元几无变动，报0.7420 * 中国4月财新服务业采购经理人指数(PMI)自前月的52.2降至51.5，为11个月最低 * 关注澳洲央行总裁洛威0310GMT时的讲话(完) (编译 许娜；审校 龚芳)