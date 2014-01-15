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市场报道 | 2014年 1月 16日 星期四 05:38 BJT

美股盘后：CSX公布业绩后股价下挫2.1%

路透纽约1月15日 - CSX Corp 周三在盘后交易中下挫2.1%，之前该公司公布了业绩。(完)
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