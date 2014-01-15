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美股盘后：CSX公布业绩后股价下挫2.1%
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2014年 1月 16日 星期四 05:38 BJT
美股盘后：CSX公布业绩后股价下挫2.1%
路透纽约1月15日 - CSX Corp 周三在盘后交易中下挫2.1%，之前该公司公布了业绩。(完)
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投行观点：W. R. Berkley Corp目标价从65美元上调至67美元--RBC
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：C R Bard Inc评级由表现优于大盘下调至与行业一致--BMO
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
投行观点：西部数据目标价上调至100美元，评级定为买入--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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