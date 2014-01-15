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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 06:22 BJT

巴西央行：加息50个基点以控制通胀，升幅超出分析师预期

路透巴西利亚1月15日 - 巴西央行周三将指标利率由10%提高至10.50%，加息幅度超过预期，令许多分析师大感意外。尽管经济疲弱但其仍加息，目的是要控制通胀。

受访的44位分析师中只有14位预计，央行决策者将把指标利率 上调50个基点。

多数分析师表示，他们预计会加息25个基点，不过大多数市场交易员预计利率期货市场会有更大涨幅。

巴西央行货币政策委员会一致通过这一决定。(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
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