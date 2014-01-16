表格：澳洲12月经季调就业人口意外减少2.26万人，失业率为5.8%

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透悉尼1月16日 - 澳洲统计局周四公布就业数据显示：
* 12月经季节调整就业人口减少2.26万人(路透调查预估为增加0.75万人)
* 12月经季节调整的全职就业人口减少3.16万人
* 12月经季节调整的就业参与率为64.6%(路透调查预估为64.8%)
* 12月经季节调整后失业率为5.8%(路透调查预估为5.8%)
以下为详细数据(经季节调整):
12月
失业率% 5.8
就业人数(百万人) 11.630
失业人数(人) 722,000
就业参与率% 64.6
浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 侯向明； 审校 许娜)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
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