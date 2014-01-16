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货币新闻 | 2014年 1月 16日 星期四 08:42 BJT

表格：澳洲12月经季调就业人口意外减少2.26万人，失业率为5.8%

路透悉尼1月16日 - 澳洲统计局周四公布就业数据显示：

* 12月经季节调整就业人口减少2.26万人(路透调查预估为增加0.75万人)

* 12月经季节调整的全职就业人口减少3.16万人

* 12月经季节调整的就业参与率为64.6%(路透调查预估为64.8%)

* 12月经季节调整后失业率为5.8%(路透调查预估为5.8%)

以下为详细数据(经季节调整):

12月

失业率% 5.8

就业人数(百万人) 11.630

失业人数(人) 722,000

就业参与率% 64.6

浏览数据细节，可参看澳洲统计局官网(www.abs.gov.au)。(完) (编译 侯向明； 审校 许娜)
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