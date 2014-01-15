《综述》美国12月PPI创六个月来最大涨幅，但通胀压力仍温和

尽管美联储计划今年结束购债刺激措施，但通胀低迷应能使其维持近零利率甚至更长时间。

美国公债价格因通胀数据下跌，美元兑一揽子货币上扬，一些交易商认为通胀数据显示出经济的力道。美国股市走高，受助于强劲的银行业绩。

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**经济活动升温**

随着消费者支出稳固增长，美国经济2013年底积聚动能，尽管12月一场寒流制约了就业增长。部分成长动能似乎已经延续至新的一年。

美国纽约联邦储备银行公布，1月制造业指数从12月修正值2.22跃升至12.51，触及2012年5月以来最高水准。读值高于零表明纽约州工厂活动扩张。

该指数跃升得益于新订单大增以及就业市场状况明显改善。此次调查还显示，1月初物价广泛上行。

RDQ Economics首席分析师John Ryding称，报告描绘了一幅“非常令人鼓舞的画面”，但提醒称这可能和全国范围内的活动不一致。(完) (编译审校 许娜/侯向明/王兴亚/母红/龚芳)