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市场报道 | 2014年 1月 16日 星期四 07:07 BJT

《美国重要政经日程》--1月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布12月消费者物价指数(CPI)以及12月实质所得和一周初请失业金数据

1330 - 农业部(USDA)公布一周出口销售报告

1400 - 财政部公布11月资本流动报告

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率

1530 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；并宣布出售10年期通膨保值债券(TIPS)

1610 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在布鲁金斯协会举办的会议上，就大萧条时期央行所面临的挑战发表讲话

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 王兴亚)
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