《美国重要政经日程》--1月16日

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周抵押贷款利率

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券；并宣布出售10年期通膨保值债券(TIPS)

1610 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在布鲁金斯协会举办的会议上，就大萧条时期央行所面临的挑战发表讲话