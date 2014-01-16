《焦点》美国银行第四季获利大增近30亿美元，突显摆脱金融危机影响

美银业绩转佳对巴菲特(Warren Buffett)的助益尤大，他旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)在2011年自美国银行买进50亿美元的优先股及权证，而当时其他投资人都对美银的抵押贷款曝险感到不安。巴菲特表示，他计画在这些权证在2021年到期之前不久加以执行；若他以当前价格执行这些权证，则可以马上取得70亿美元的售股获利。

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**缩减成本有成**

美国银行执行长莫尼汉(Brian Moynihan)在2010年接掌大权、并在2011年宣布每年节约80亿美元的计画，他一直把焦点放在缩减成本上。该行在迈向他所设定的目标上有所进展，第四季营业成本下滑6%至173亿美元。

“回想他接任后过去三年时间，当时没有人相信他能够完成这些工作。”Bush表示。“他就像小猎犬一样，给他设定一项任务，他就会不断地挖呀挖，直到挖到骨头为止。”

信贷成本亦持续下滑。该行第四季提列3.36亿美元的坏帐拨备，上年同期则是22亿美元。该行从拨备中提用12亿美元打销坏帐，上年同期打销坏帐金额则达9亿美元，第三季则为14亿美元。

随着该行各大主管逐渐掌控其他问题，莫尼汉去年4月称，提升营收将会是主要重点。

这些努力或许已经正在发挥成效。美国银行第四季全球财富及投资管理业务营收增长7%至45亿美元，主要由手续费收入增加、以及客户扩大存入资金所带动。净利大增35%至7.77亿美元的纪录新高。

投资银行部门营收也增加，手续费收入增加9%至17亿美元，因全球各地企业利用股价处于高档之际筹措股权资本。美国银行多位高阶主管持乐观态度，认为该公司将会因为债券及股票承销活动增加而受惠。

整体全球银行业务营收增加9%至43.1亿美元，但净利下滑9%至12.7亿美元，因该行提拨更多资金以涵盖商业贷款可能出现的损失。