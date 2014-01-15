《全球汇市》美元回到非农数据前高点，市场重拾对美国经济复苏信心

澳洲就业数据将在0030GMT公布，很可能会决定澳元是否再次下探上月触及的三年低点0.8820美元。
路透调查的分析师预估显示，澳洲12月料增加7,500个就业岗位，失业率料持平在5.8%。
若是就业数据表现令人失望，肯定会引发关于澳洲央行需要再次降息的臆测，让澳元也走上类似加元的下跌之路。
在加拿大公布一连串疲弱数据后，关于加拿大央行可能转为更温和立场的臆测，打击加元跌至四年低点。加元兑美元 隔夜跌至1.0992加元，最新报1.0941加元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3604 1.3603 +0.01 -1.03 1.3745
美元/日圆 104.56 104.55 +0.01 -0.70 105.30
欧元/日圆 142.24 142.22 +0.01 -1.72 144.73
美元/瑞郎 0.9086 0.9082 +0.04 +1.77 0.8928
英镑/美元 1.6364 1.6368 -0.02 -1.16 1.6556
美元/加元 1.0939 1.0933 +0.05 +3.00 1.0620
澳元/美元 0.8906 0.8914 -0.09 -0.08 0.8913
新西兰元/美元 0.8331 0.8335 -0.05 +1.52 0.8206
澳元/日圆 93.140 93.170 -0.03 -0.76 93.850
新西兰元/日圆 87.110 87.140 -0.03 +0.81 86.410
英镑/日圆 171.10 171.13 -0.02 -1.85 174.33
澳元/新西兰元 1.0689 1.0686 +0.03 -1.47 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 王冠中; 审校 张荻)