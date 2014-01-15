《全球汇市》美元回到非农数据前高点，市场重拾对美国经济复苏信心

东南亚股市：持平或上涨，印尼股市创下纪录收盘高位

路透4月25日 - 东南亚股市周二收盘表现为持平至上涨，追随全球股 市压力释放后的上涨。马克龙在法国第一轮总统选举中获胜，使冒险意愿 复苏。 马克龙获胜提振了全球市场，现在投资人在等待5月7日马克龙与法国 极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)对决的结果。外界普遍 预期马克龙将赢得最终的胜利。 “亚洲市场似乎仍沉浸在法国选举后的乐观气氛中。昨天市场的欢快 气氛也增加了乐观人气，”IG驻新加坡市场策略师Jingyi Pan表示。 投资人在关注美国总统特朗普周三的政策声明。特朗普承诺周三将宣 布“重大税制改革和减税措施”。 印尼股市 触及纪录收盘高位，电信股Sarana Menara Nusanta ra 大涨5.3%，Bank Rakyat Indonesia银行 上涨1.6% 。 菲律宾股市 收涨1.5%，至六个月收盘高位。 新加坡股市 连续第四日上涨，马来西亚股市 创下