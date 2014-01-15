金砖国家：1月15日股汇市收盘纵览

路透1月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月15日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收涨0.27%，报977.87点。
中国股市：沪综指小幅收低，银行股全线下跌
香港股市：收高，联想升至近14年高点
中国汇市：中间价带动人民币即期收贬，终结近三日意外涨势
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拉美股市：巴西股市收高，因今年稍晚燃料价格可能上涨的预期，推动国有石油公司Petrobras股价跳涨。Bovespa指标股指 涨0.81%，收报50,105.37点。
拉美汇市：巴西雷亚尔因押注美元资金流入而走强，墨西哥披索下跌
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南非股市：上扬1%至纪录高位附近，Massmart控股 年营收略超预期，缓解了对消费者支出的担忧，从而提振该股走高。Top-40绩优股指数 涨1.1%，至41,657.52点，距本月稍早所及纪录高位42,052.44点仅咫尺之遥。综合指数 涨1%，至46,442.45点。
南非汇市：兰特触及五年低点，受制造业数据疲弱打压
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印度股市：创五周最高收位，因数据显示通胀大幅下滑，增强了有关央行将继续维持利率不变的预期，从而提振ICICI银行 等对利率敏感的个股走高。指标BSE指数 收涨1.22%或256.61点，报21,289.49点，为12月9日以来最高收位。NSE指数 收高1.27%或79.05点，报6,320.90点，自1月1日以来首次收在重要心理关口6,300点之上。
印度汇市：卢比未能延续趸售(批发)价格数据好于预期所引发的涨势，因进口商(尤其是石油进口商)在当前诱人价位买进美元。卢比兑美元 收报61.54/55，与周一收盘价61.55/56基本持平，盘中交投于61.4250至61.7150区间。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,401.780点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.8%至761.84点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.29%，报33.4000卢比；卢布兑欧元 涨0.32%，报45.4100卢布。(完)
(编译 许娜；审校 龚芳)