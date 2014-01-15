更新版 1-巴西央行：意外大幅加息50个基点以控制通胀，尽管经济仍疲弱

* 央行加息50个基点至10.50%

* 多数分析师之前预计为加息25个基点

* 央行在声明中稍微改变了措辞

路透巴西利亚1月15日 - 巴西央行周三采取激进行动来收紧货币政策，以控制通胀飙升，即使这个拉美最大的国家仍在艰难获得成长动能。

巴西央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标利率(Selic rate) 上调50个基点至10.50%，为两年来最高水准。在路透访问的44位分析师中，只有14位预计该央行会加息50个基点。不过大多数市场交易商预计央行会采取更大胆行动，这也是该央行连续第七次加息。

巴西央行小幅改动了声明措辞，重申加息是始于去年4月的调整进程的一部分，但亦补充称该行动是基于“当下”决定的。

直到上周，市场交易商和分析师还认为央行会放慢加息步伐，以避免在大选年冲击经济。但12月物价意外大涨，使得通胀率接近6%，这从而改变了许多市场人士的看法。

自去年4月以来，央行已加息325个基点，第一次为加息25个基点，后面连续六次加息50个基点。