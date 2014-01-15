更新版 1-巴西央行：意外大幅加息50个基点以控制通胀，尽管经济仍疲弱

澳洲经济指标总览--5月4日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
* 央行加息50个基点至10.50%
* 多数分析师之前预计为加息25个基点
* 央行在声明中稍微改变了措辞
路透巴西利亚1月15日 - 巴西央行周三采取激进行动来收紧货币政策，以控制通胀飙升，即使这个拉美最大的国家仍在艰难获得成长动能。
巴西央行货币政策委员会(Copom)一致同意将指标利率(Selic rate) 上调50个基点至10.50%，为两年来最高水准。在路透访问的44位分析师中，只有14位预计该央行会加息50个基点。不过大多数市场交易商预计央行会采取更大胆行动，这也是该央行连续第七次加息。
巴西央行小幅改动了声明措辞，重申加息是始于去年4月的调整进程的一部分，但亦补充称该行动是基于“当下”决定的。
直到上周，市场交易商和分析师还认为央行会放慢加息步伐，以避免在大选年冲击经济。但12月物价意外大涨，使得通胀率接近6%，这从而改变了许多市场人士的看法。
自去年4月以来，央行已加息325个基点，第一次为加息25个基点，后面连续六次加息50个基点。
巴西央行激进的紧缩行动目前为止对抑制通胀作用不大，国内货币的走软和大量政府支出令通胀仍面临上行压力。(完) (编译 侯向明； 审校 孙茉莉)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 6月8日 商品及服务收支(亿澳元) 3月 顺差31.07 顺差35.74 出口(较前月) +2% +1% 进口(较前月) +5% -5% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透5月4日 - 以下为标普500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间；AMC- 美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期(年/月/ 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 日) 2017/5/4 11:00 INCY.OQ Q1 2017 Incyte Corp 2017/5/4 12:00 APA.N Q1 2017 Apache Corp 2017/5/4 BMO CHD.N Q1 2017 Church & Dwight Co Inc 2017/5/4 BMO IT.N Q1 2017 Gartner Inc 2017/5/4 BMO PWR.N Q1 2017 Quanta Services
路透新加坡5月4日 - 美国原油可能跌破每桶47.47美元的支撑，下看下道支撑46.65美元，与其波浪模式和费波纳奇预估分析相互一致。