《焦点》温和派的芝加哥FED总裁埃文斯称可能可以加速缩减购债

路透爱荷华州1月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)最为坦率的鸽派官员周三表示，他支持持续缩减庞大的购债计画，并称若经济转强则有可能进行更大幅度的缩减。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯支持美联储“循序渐进”缩减第三轮量化宽松的举动并不令人意外。在美联储12月政策会议中，他投票支持将每月购债规模由850亿美元降至750亿美元。

但是埃文斯周三称，他可以想像加速推进此一进程，且并未提及暂停缩减购债的可能性，暗示购债计画继续推行的时间可能所剩无多，就算新任美联储主席叶伦就任后亦是如此。叶伦所支持的货币政策是将对抗高失业作为核心议题，使她被划入鸽派阵营。

即将卸任的美联储主席贝南克于12月时表示，他预期购债计画将在2014年底画下句点。在美联储1月政策会议之后不久，叶伦将在2月1日接替贝南克担任主席，多数观察家认为这样的交棒将支持美联储政策的延续性。

埃文斯在发表演说后向记者表示，“我是这么看的：我们在12月跨出缩减购债的第一步，除非数据发展真的出乎意料的差，否则1月继续这么做是合理的。”他在演说中强调低通胀的危险，以及美联储延续刺激措施的必要性。