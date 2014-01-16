《焦点》温和派的芝加哥FED总裁埃文斯称可能可以加速缩减购债

美联储特别表示，在失业率跌至6.5%后“很长时间”内都将维持利率在近零水准，尤其是如果通胀率继续徘徊在联储目标水准2%下方的话。以美联储喜欢采用的指标来衡量，过去12个月中物价涨幅仅为1.1%。

“对我们的前瞻指引所进行的具体阐述，应该可以更加明确地表示，我们并不急于升息：在失业率居高不下且通胀压力很低的情况下，我们不会过早削减政策宽松程度，”他在周三表示。

“我认为，很重要的一点在于，通胀率数据较低本身就表明，在一段时期内维持联邦基金利率在当前水准可能是适宜的。”

他预计今年经济成长率仅提高至2.75%左右，到2015年底时，失业率会降至6%或“更低一点”的水平，但通胀率仅会缓慢升至1.5%。

“经济增长回升且货币政策极度宽松的环境下，通胀率极低仍然让我们既迷惑又担心，”埃文斯说。

埃文斯今年不再是联邦公开市场委员会的投票委员，但即便没有投票权，他在货币政策制定方面仍有较大的影响力。

他提出了美联储所谓的门槛政策，即承诺至少在失业率降至6.5%之前都维持低利率。美联储在2012年12月采用了这项政策。

他在周三表示，现在既然失业率已接近6.5%这一门槛水准，联储就需要澄清在升息决策当中什么经济指标会是最重要的。

“一旦失业率跌至6.5%之下，或是到达6.5%水准，这个数字就不再有任何意义，然后完全是描述之后的调整过程应如何进行，”埃文斯说。他预计联储在2014年中之后还将购买债券。(完)