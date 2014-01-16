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市场报道 | 2014年 1月 16日 星期四 08:13 BJT

****欧洲经济指标预测--1月16日-1月23日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   
    
    1月13日当周
    1月16日(四)
    0001   英国RICS房价指数                                 12月         60         58
    0700   德国CPI(较上月)                              12月终值      +0.4%      +0.4%
              (较上年同期)                                            +1.4%      +1.4%
    0700   德国HICP(较上月)                             12月终值      +0.5%      +0.5%
              (较上年同期)                                            +1.2%      +1.2%    
    0900   意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                     11月         --  顺差11.69
                 全球贸易收支(亿欧元)                                    --  顺差40.70
    1000   欧元区HICP(较上月)                           12月终值      +0.3%      -0.1%
              (较上年同期)                                            +0.8%      +0.8%   
    
    1月17日(五)
    0745   法国预算收支(亿欧元)                            11月         --   赤字860.5
    0815   瑞士生产者/进口物价(较前月)                     12月       +0.1%      -0.1%
                          (较上年同期)                                -0.5%      -0.4%
    0930   英国零售销售(较前月)                            12月       +0.4%      +0.3%
                    (较上年同期)                                      +2.6%      +2.0% 
    
    
    1月20日当周
    1月20日(一)
    0700  德国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  12月          --      -0.1%          
  
                                 (较上年同期)                            --      -0.8%
    0900  意大利经季节调整工业订单(较前月)                 11月          --      -2.5%
                未经季节调整工业订单(较上年同期)                         --      +1.2%     
    0900  意大利经季节调整工业销售(较前月)                 11月          --      -0.7%
              未经季节调整工业销售(较上年同期)                           --      -1.3%     
    
    1月21日(二)
    1000  德国ZEW经济景气判断指数                           1月         64.5      62.0
                           现况指数                                     35.0      32.4
    1000  瑞士ZEW投资者信心指数                             1月          --       39.4
    1100  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                   1月          --       正12
    
    1月22日(三)
    0930  英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果               1月          --      0-9-0
　　                                                           (升息-维持利率不变-降息)
    0930  英国请领失业金人数(万人)                         12月          --   减少3.67 
    0930  英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                 12月          --        148
          公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                --        4.2
    0930  英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率          11月          --        7.4% 
    0930  英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年)  截至11月三个月  　     --       +0.9%
                            (不包括奖金)(较上年)                         --       +0.8%
    
    1月23日(四)
    0745  法国企业景气指数                                 1月           --        100
    0758  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)              1月初值       --       47.0
              Markit服务业PMI                                      　　  --       47.8
              Markit综合PMI                                            　--       47.3
    0828  德国Markit制造业PMI                              1月初值       --       54.3
              Markit服务业PMI                                          　--       53.5
              Markit综合PMI                                            　--       55.0
    0858  欧元区Markit制造业PMI                            1月初值      53.0      52.7
                Markit服务业PMI                                       　51.0      51.0
                Markit综合PMI                                       　  52.4      52.1
    1100  英国工业联盟(CBI)零售销售差值                     1月          --       正34 (完)
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