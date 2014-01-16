欧洲经济指标预测--1月16日-1月23日****

日本股市：追随美股下跌，市场人气旺盛

路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。