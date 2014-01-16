欧洲经济指标预测--1月16日-1月23日****

台湾金融：开发金旗下凯基银取得柜买中心绿色债券资格认可，为业界首批
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月13日当周 1月16日(四) 0001 英国RICS房价指数 12月 60 58 0700 德国CPI(较上月) 12月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.4% +1.4% 0700 德国HICP(较上月) 12月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差11.69 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差40.70 1000 欧元区HICP(较上月) 12月终值 +0.3% -0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1月17日(五) 0745 法国预算收支(亿欧元) 11月 -- 赤字860.5 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) -0.5% -0.4% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.0% 1月20日当周 1月20日(一) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.8% 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 11月 -- -2.5% 未经季节调整工业订单(较上年同期) -- +1.2% 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 11月 -- -0.7% 未经季节调整工业销售(较上年同期) -- -1.3% 1月21日(二) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 64.5 62.0 现况指数 35.0 32.4 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 1月 -- 39.4 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 正12 1月22日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 1月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 12月 -- 减少3.67 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 -- 148 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 4.2 0930 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 11月 -- 7.4% 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) 截至11月三个月 -- +0.9% (不包括奖金)(较上年) -- +0.8% 1月23日(四) 0745 法国企业景气指数 1月 -- 100 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 -- 47.0 Markit服务业PMI -- 47.8 Markit综合PMI -- 47.3 0828 德国Markit制造业PMI 1月初值 -- 54.3 Markit服务业PMI -- 53.5 Markit综合PMI -- 55.0 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月初值 53.0 52.7 Markit服务业PMI 51.0 51.0 Markit综合PMI 52.4 52.1 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 1月 -- 正34 (完)
路透台北4月27日 - 台湾开发金控旗下凯基银行周四称，接获柜台买卖中心出具绿色债券资格认可文件，为台湾首批取得绿色债券资格认可的银行之一。
路透东京4月27日 - 日本日经指数周四追随美股下跌，此前美国公布的税改计划令人失望，推动美股回落。随着对欧洲的政治担忧消退，在强劲的人气提振下，日本股市上涨股与下跌股数量之比近于2:1。
路透香港4月27日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，天虹纺织集团有限公司寻求6亿港元(7,700万美元)三年期再融资贷款。